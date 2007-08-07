Лазаренко зібрався в Україну

Лідер політичного блоку свого імені колишній прем’єр-міністр Павло ЛАЗАРЕНКО сподівається, що Центральна виборча комісія його зареєструє на чолі списку блоку на дострокових виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ЛАЗАРЕНКО заявив сьогодні у півгодинному телефонному виступі зі США під час другого етапу 8-го з’їзду партії Всеукраїнського об’єднання «Громада», який проходить у Дніпропетровську.

«Моя реєстрація – велике питання, але якщо вона відбудеться, то буде рівнозначною моєму поверненню в Україну», - наголосив П.ЛАЗАРЕНКО. За його словами, всі необхідні документи для реєстрації вже підготовлено.

Лідер Блоку Лазаренка підкреслив, що його політична сила у складі партії ВО «Громада» та «Соціал-демократичний союз» йде на вибори самостійно і має рівні шанси потрапити до Верховної Ради серед таких партії та блоків як ПСПУ Наталі ВІТРЕНКО, Соцпартія, Блок Литвина.

Сьогодні ж у Дніпропетровську міжпартійний з’їзд Блоку Лазаренка затвердив в алфавітному порядку список кандидатів у депутати на дострокових виборах до ВР в кількості 91 особи. Місця в списку будуть визначені пізніше.