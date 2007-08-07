Шуфрич здивувався, здивувався, та ще раз здивувався: відповідь Балозі

Міністр з питань надзвичайних ситуацій, 5 номер виборчого списку Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ здивований заявами глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ про загрозу використання Партією регіонів адміністративного ресурсу на майбутніх дострокових виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я дещо здивований вчорашніми заявами БАЛОГИ», – сказав він, вказавши при цьому, що за рішенням політради «Нашої України» глава Секретаріату Президента очолив виборчий штаб партії (В.БАЛОГА не балотується в народні депутати на виборах 30 вересня – УНІАН).

«Як може людина, перебуваючи на адміністративній посаді, очолювати виборчий штаб? При цьому ніхто не приховує, що керівниками штабів на місцях будуть губернатори і їх заступниками», – сказав Н.ШУФРИЧ.

У зв`язку з цим Н.ШУФРИЧ висловив також подив, сьогоднішнім відвідуванням Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ міжпартійного з`їзду блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

По-перше, що прийшов на з`їзд і цим самим показав свою прихильність до конкретної політичної сили. Мабуть коректно було б йому прийти і на з`їзд комуністів, соціалістів, ну як мінімум Блоку Юлії Тимошенко, однак він цього не зробив. Тобто говорити про те, що хтось говорить про рівні умови щонайменше, як на мене, видається наївним. Тобто починати потрібно з себе» – сказав Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, учора глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА висловив думку, що включення багатьох членів уряду у виборчий список Партії регіонів загрожує застосуванням адміністративного ресурсу і тиску.