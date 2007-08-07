Луценко говорив тільки те, що НУ-НС має ”знаходити спільну мову» з ПР

Лідер «Нашої самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО вкотре наголошує на неможливості створення коаліції “Нашої України – Народної самооборони“ з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я ніколи не казав про можливість об`єднання з Партією регіонів, я ніколи не говорив про можливість коаліції з Партією регіонів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що у своїх публічних виступах говорив про те, що НУ-НС мусить рахуватися з політичною силою, за яку голосують мільйони українців.

За його словами, у питаннях, які потребують дві третини голосів у парламенті, блок буде намагатися «спілкуватися і знаходити спільну мову» з Партією регіонів.

Він підкреслив, що зараз мова іде про створення української демократичної коаліції, яка виключає можливість участі в ній Партії регіонів та її нинішніх парламентських сателітів.

У свою чергу лідер “Нашої України” В`ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що голоси фракції Партії регіонів будуть потрібні тільки в одному випадку, коли буде змінюватись стаття 80 Конституції, якою передбачена депутатська недоторканність.

«Тоді ми будемо просити всі політичні сили, які пройдуть до парламенту, в тому числі Партію регіонів, проголосувати за зміну цієї статті», - сказав він.

Він запевнив, що в усіх інших питаннях Партія регіонів не потрібна, адже Конституція буде ухвалюватися на всенародному референдумі.