Луценко з Кириленком спровадять у відпустку Гриценка та Яценюка

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО та міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК підуть у відпустку на період виборчої кампанії. Про це лідери блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО заявили після закінчення міжпартійного з’їзду блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, як повідомив Ю.ЛУЦЕНКО, «наші два міністри будуть вести передвиборну агітацію у відпустці».

У свою чергу, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що ці два міністри є командою Президента Віктора ЮЩЕНКА. Він нагадав, що під час загострення протистояння між Президентом та урядовою коаліцією міністр оборони та міністр закордонних справ підтримали указ Президента про розпуск парламенту. В.КИРИЛЕНКО також акцентував увагу на успіхах в роботі і А.ГРИЦЕНКА і А.ЯЦЕНЮКА. «Ми не маємо жодних претензій до цих міністрів», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 серпня, з’їзд блоку «Наша Україна – Народна самооборона” затвердив список кандидатів у народні депутати України на дострокових виборах до парламенту 30 вересня. А.ЯЦЕНЮК і А.ГРИЦЕНКО ввійшли до першої п’ятірки цього списку.