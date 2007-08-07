Луценко сказав, що очищення - це коли немає Порошенка

Відсутність Петра Порошенка у списку блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" є наслідком реакції цієї політичної сили на вимогу громадян щодо очищення її лав.

Про це заявив журналістам на прес-конференції лідер блоку Юрій Луценко.

"Наш блок відрізняється від інших умінням чути громадян про вимогу очищення списку. Зараз ця сторінка перегорнута, і на з`їзді ми затвердили список, який є доказом цього оновлення", - додав він.

Водночас на запитання, що у списку роблять такі люди, як Іван Плющ, Олександр Омельченко, Володимир Стельмах, Луценко відповів, що сила не зобов’язувалась вести в парламент "комсомольський загін".

"Будь-яка відповідальна політична сила повинна спиратись на досвід попередників", - пояснив присутність цих усіх у списку Луценко.

Водночас перед цим у спілкуванні з журналістами на закид про одіозність особи Омельченка, Луценко попросив ставити йому запитання, а не нав’язувати свою думку.

Українська правда