”Десятка” виборчого списку Блок Литвина

Блок Литвина затвердив виборчий список кандидатів у народні депутати на дострокові парламентські вибори 30 вересня. Очолив список колишній голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, до першого десятку списку, затвердженого сьогодні на з’їзді Трудової партії України та Народної партії, увійшли під номером 2 - Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, №3 – Микола ДЕРКАЧ, №4 – Олексій ГАРКУША, №5 – Віктор ПИЛИПИШИН, №6 – Валерій БАРАНОВ, №7 – Микола РУДЧЕНКО, №8 – Василь ШПАК, №9 – Микола ШИРШУН, №10 – Михайло СИРОТА.

Також у списку 12-е місце посів Ігор ШАРОВ, 21-е – Катерина ВАЩУК (народні депутати ВР IV скликання).

Всього до списку включено 261 особу. Під час обговорення виборчого списку зняв свою кандидатуру Борис АНДРЕСЮК (№44).

Також під час з’їзду Блоку Литвина його делегати затвердили передвиборчу програму блоку та створили координаційну раду, до якої увійшли В.ЛИТВИН, лідер Трудової партії Михайло СИРОТА та С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.