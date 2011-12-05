ВАСУ не став відбирати Героя у Стуса та Івасюка

Вищий адміністративний суд України визнав законними укази Президента про присвоєння звань Героїв України поетові Василю Стусу і композиторові Володимиру Івасюку.

Про це УНІАН повідомив донецький адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ.

За його словами, він одержав з Вищого адмінсуду постанови, якими залишено без змін рішення Донецького апеляційного адміністративного суду, який раніше відмовив у задоволенні позовів В.ОЛЕНЦЕВИЧА щодо указів про присвоєння В.Стусу (1938-1985 рр.) і В.Івасюку (1949-1979 рр.) звання «Герой України».

За словами В.ОЛЕНЦЕВИЧА, 15 липня 2008 року він подав позов до Донецького окружного адміністративного суду про визнання незаконним і скасування Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 26 листопада 2005 року «Про присвоєння В.Стусу звання Героя України» на тій підставі, що нагороджений на той момент не був громадянином України. Проте суд у задоволенні цього позову відмовив. Адвокат подав до Донецького апеляційного адміністративного суду скаргу, яка була також відхилена. Тоді адвокат подав касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України, який 26 травня 2009 року ухвалив відкрити провадження за позовом В.ОЛЕНЦЕВИЧА.

«Проте впродовж більш ніж двох років це провадження залишалося без руху. І лише 9 листопада 2011 року Вищий адмінсуд остаточно залишив мій позов стосовно В.Стуса без задоволення», - сказав В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Він розповів, що аналогічною була і доля його позову щодо указу про присвоєння звання Героя України В.Івасюку. «16 квітня 2009 року я подав позов до Донецького окружного адміністративного суду про визнання незаконним Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 1 березня 2009 року «Про присвоєння В.Івасюку звання Героя України» на тій підставі, що В.Івасюк на момент нагородження також не був громадянином України. Проте суд у задоволенні мого позову відмовив», - відзначив В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

За його словами, після того, як Донецький апеляційний адмінсуд відхилив його апеляційну скаргу, він подав касаційну скаргу до Вищого адмінсуду, який 8 жовтня 2009 року ухвалив відкрити провадження за цим позовом.

«Так само, впродовж двох років, це провадження залишалося без руху. І лише 29 листопада 2011 року Вищий адмінсуд поставив крапку і залишив мій позов без задоволення», - сказав В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Коментуючи постанови суду, В.ОЛЕНЦЕВИЧ заявив, що вони викликають у нього «певний подив». «Абсолютно аналогічні мої позови стосовно Степана Бандери і Романа Шухевича були задоволені», - нагадав адвокат, уточнивши, що позови стосовно С.Бандери, Р.Шухевича, В.Стуса і В.Івасюка розглядали різні склади суддів.

«Виходить, що Вищий адмінсуд ухвалив абсолютно протилежні рішення за абсолютно аналогічними речами», - наголосив В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Водночас він зазначив, що «оскільки ці рішення остаточні, отже, вони правильні».