Луценко обіцяє завітати на Донеччину

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” планує провести понад 200 зустрічей із виборцями по всій Україні. Про це повідомив на брифінгу після завершення з’їзду лідер Блоку Юрій ЛУЦЕНКО.

“Ми плануємо провести понад 200 зустрічей із людьми по всій території України, включаючи Донбас і Галичину, північ і центр України. Для нас Україна – єдина”, - наголосив він.

“Я говорю про ті самі речі у Тернополі чи Львові, у Херсоні чи Харківській області. І скрізь виборці підтримують наші ідеї абсолютно однаково”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

“Наш Блок - Блок усіх українців, усіх тих, хто хоче жити нормальним життям у своїй державі, своїм розумом”, - наголосив він.