Сьогодні ЦВК розсварилася не з політичних мотивів?

Член ЦВК Андрій Магера заявляє, що сьогоднішнє голосування по формах виборчих списків відбулося не на політичному грунті, а виключно на юридичному. Про це він заявив сьогодні в інтерв"ю журналістам. Він заявив також, що рішення по даному питанню буде знайдено, оскільки ще є багато часу для вирішення цього питання, повідомляє РБК-Україна

Крім того, ініціатор поправки до постанови про форми виборчих списків А.Магера вважає, що неприйняття поправок може призвести до зловживань з боку виборців щодо права голосування на дому. А.Магера вважає, що існує вірогідність того, що представники виборчих комісій не встигнуть прийти до виборців, в разі, якщо кількість виборців, які виявлять бажання голосувати на дому буде великою. Він також не виключив, що в разі, коли людей, які не можуть самостійно пересуватися, набереться "критична кількість" і вони звернуться з масовими позовами до судів, то це можу підставити під сумнів результати виборів як такі.

Водночас він заявив, що окрім запропонованої ним поправки існує ще кілька запобіжників голосування на дому: участь у складі представників комісії, які виїжджають до виборців, офіційних представників та представників політичних сил.

Раніше ЦВК зняла з розгляду питання про форму виборчих документів, повідомляє кореспондент РБК-Україна. "За" таке рішення проголосувало 9 членів ЦВК, "проти" - 4, 1 утримався. Дискусія виникла між членами ЦВК призначеними за квотою від коаліції та опозиції. Причина дискусії - форма заяви виборця про надання йому можливості голосувати на дому. Член ЦВК Андрій Магера запропонував, щоб в даній заяві виборець надав докази того, що він не може пересуватися самостійно: номер лікарняної довідки із зазначенням особи, яка її видала, номер посвідчення інваліда тощо. Однак, проти включення цією норми виступили: Тетяна Лукаш, Тамара Астахова. Підтримали пропозицію А.Магери: Жанна Усенко–Чорна та Юлія Швець. В результаті голосування за поправку А.Магери 6 проголосували "за", "утрималися" - голова ЦВК Володимир Шаповал та Олександр Чупахін. "За" прийняття даної постанови в цілому проголосували 7 членів ЦВК (при необхідних 8).