НУ-НС з Тимошенко й Вітренко ”розтоптали принципи чесних і прозорих виборів”

Донецьке обласне відділення Партії регіонів заявляє, що виборчий блок "Наша Україна - Народна самооборона", Блок Юлії Тимошенко і Прогресивна соціалістична партія України Наталії ВІТРЕНКО "розтоптали принципи чесних і прозорих виборів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві прес-служби Донецької обласної організації ПР.

"На сьогоднішній день політичні опоненти Партії регіонів остаточно розтоптали принципи чесних і прозорих виборів, порушивши все, що можна було порушити", - йдеться в заяві облвідділення ПР.

Прес-служба Донецької ПР підкреслює, що "це зовсім не голослівні звинувачення" і наводить факти того, що "на території області вже щосили йде агітаційно-пропагандистська діяльність таких політичних сил, як блок "Наша Україна - Народна самооборона", БЮТ, ПСПУ".

Облвідділення ПР звинувачує своїх політичних опонентів у тому, що ті почали агітаційну кампанію в регіоні, порушуючи виборче законодавство.

"По всій Донеччині ще з липня розміщені білл-борди Наталії ВІТРЕНКО з відповідним покажчиком "Прогресивна соціалістична партія України". При цьому список ПСПУ Центрвиборчкомом офіційно не зареєстрований, розрахунковий рахунок не відкритий, агітацію партія не має права проводити ", підкреслюють в облвідділенні ПР. У такому ж порушенні виборчого законодавства ПР звинувачує і НУ-НС з БЮТ.

Крім того, Донецька ПР звинувачує в нечесності "ряд друкованих видань, що іменують себе "форпостами свободи слова" в Донбасі". "У цих видання друкуються відверто замовні матеріали, які можна кваліфікувати як пропаганду блоку "НУ-НС", стверджує облвідділення ПР.

"Таким чином, за перші 5 днів виборчої кампанії в Донецькій області відмічено грубі порушення виборчого законодавства, які не дозволяють говорити про чесність і прозорість виборів 30 вересня", - відзначається в заяві.

В той же час, «Партія регіонів твердо завіряє, що ми завжди дотримувалися і дотримуватимемося букви закону».

"Початок виборчої кампанії, на жаль, підтвердив наші найгірші побоювання: вона дійсно ризикує стати найбруднішою і безпринципною за всю історію України. Політичне беззаконня - це не наш почерк, а почерк «помаранчевих» та їх підспівувачів", йдеться в заяві Донецького обласного відділення Партії регіонів.