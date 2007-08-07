Ющенко обговорив вибори з лідером Європейської народної партії

Після завершення участі у міжпартійному з’їзді виборчого блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави відзначив, що виборчий процес в країні почався після того, як політики пройшли школу великого порозуміння. Президент підкреслив, що провівши вибори, Україна отримає «надійні ліки» від розколів.

Також В.ЮЩЕНКО подякував В.МАРТЕНСУ за підтримку дострокових парламентських виборів в Україні.

У свою чергу президент Європейської народної партії наголосив на правильності рішення про проведення дострокових виборів до Верховної Ради. В.МАРТЕНС також відзначив, що вражений силою духу та твердістю Президента України.