Чи обділили луганчан у списку Партії Регіонів?

У Луганській області Партія регіонів планує отримати на дострокових парламентських виборах 70% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив депутат обласної ради, член фракції Партії регіонів делегат Х з’їзду партії Олександр ОСТАПЕНКО.

При цьому він спростував думку про те, що Луганську область у виборчому списку Партії регіонів «обділили». На його переконання, 10 луганчан мають реальний шанс стати народним депутатами від Партії регіонів.

Водночас, народний депутат Володимир ЛАНДИК іншої думки, оскільки, за його словами, у прохідній частині списку “регіоналів” лише 5 луганчан.