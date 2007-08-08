Кого підтримає Володимир Литвин, потрапивши до парламенту

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що для того аби його політична сила потрапила до парламенту їм слід якомога далі відійти від 3%-го бар’єру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції в Києві по завершенні міжпартійного з’їзду виборчого блоку політичних партій.

«Для нас вкрай важливо не орієнтуватися на рубіж в 3%, а відійти від цього рубежу якомога далі з урахуванням всіх психологічних моментів, і з урахуванням української практики підраховувати голоси», - сказав В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання журналістів, з ким його блок в разі проходження до ВР створюватиме коаліцію, він сказав, що це буде залежати від складу парламенту, і від того, на якій основі, на яких принципах формуватиметься співпраця в парламенті. «Ми готові до співпраці з усіма тими, кого підтримає український народ», - наголосив В.ЛИТВИН.

Говорячи про нинішню політичну ситуацію в країні В.ЛИТВИН висловив переконання в тому, що ці вибори можна назвати четвертим туром президентських виборів, а далі буде п’ятий тур – вибори до місцевих органів самоврядування.

«Все це робиться з застрілом на президентські вибори», - сказав він, додавши при цьому, що це необхідно політичним силам, щоб закріпити свої позиції перед 2009 роком.