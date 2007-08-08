Кого підтримає Володимир Литвин, потрапивши до парламенту
... це буде залежати від складу депутатів
Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що для того аби його політична сила потрапила до парламенту їм слід якомога далі відійти від 3%-го бар’єру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції в Києві по завершенні міжпартійного з’їзду виборчого блоку політичних партій.
«Для нас вкрай важливо не орієнтуватися на рубіж в 3%, а відійти від цього рубежу якомога далі з урахуванням всіх психологічних моментів, і з урахуванням української практики підраховувати голоси», - сказав В.ЛИТВИН.
Відповідаючи на запитання журналістів, з ким його блок в разі проходження до ВР створюватиме коаліцію, він сказав, що це буде залежати від складу парламенту, і від того, на якій основі, на яких принципах формуватиметься співпраця в парламенті. «Ми готові до співпраці з усіма тими, кого підтримає український народ», - наголосив В.ЛИТВИН.
Говорячи про нинішню політичну ситуацію в країні В.ЛИТВИН висловив переконання в тому, що ці вибори можна назвати четвертим туром президентських виборів, а далі буде п’ятий тур – вибори до місцевих органів самоврядування.
«Все це робиться з застрілом на президентські вибори», - сказав він, додавши при цьому, що це необхідно політичним силам, щоб закріпити свої позиції перед 2009 роком.