Нардепам-бютівцям не нарахують зарплату за 6 грудня

Народні депутати, які вчора блокували роботу Верховної Ради, не отримають заробітної плати за 6 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання ВР повідомив головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК.

«Хочу нагадати вам розпорядження голови Верховної Ради України від 7 вересня 2009 року з приводу того, що ті народні депутати, які зривають засідання і не дають можливості працювати, за цей день їм заробітна плата не зараховується», - сказав А.МАРТИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 грудня, депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували трибуну і президію ВР, вимагаючи декриміналізації статті, за якою була засуджена екс-прем’єр-міністр України Юля ТИМОШЕНКО.