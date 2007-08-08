Азаров поскаржився баварському прем`єрові на Ющенка

Позачергові парламентські вибори в Україні проводитимуться з порушенням Конституції, є спробою дестабілізувати ситуацію в країні та усунути від влади чинний уряд Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході зустрічі з прем`єр-міністром Баварії Едмундом ШТОЙБЕРОМ заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що побоюється використання адміністративного ресурсу на виборах з боку Президента та його оточення, зокрема, використання держадміністрацій у регіонах і судової системи влади.

«Хто може дати гарантію, що після виборів 150 депутатів не захочуть розпустити парламент через рік», - зазначив М.АЗАРОВ.

Також під час зустрічі М.АЗАРОВ розповів Е.ШТОЙБЕРУ про економічні успіхи України цього року. М.АЗАРОВ зазначив, що для забезпечення високих темпів зростання економіки Україні необхідна стабільність, причому на тривалий термін для продовження глибоких структурних реформ.

М.АЗАРОВ відзначив зростання товарообороту з Німеччиною і запропонував у першому півріччі наступного року провести засідання спільної комісії з питань співпраці в Києві.

Також сторони обговорили питання підготовки України до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу.

У свою чергу, Е.ШТОЙБЕР зазначив, що за останні роки через проблеми в Україні засідання спільної комісії зі співпраці проходять нерегулярно, і необхідно вдихнути нове життя у відносини України і Баварії.