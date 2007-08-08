Янукович знайшовся на Алтаї

За даними уряду Республіки Алтай, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває в Чемальському районі республіки, передає РІА «Новости».

У повідомленні, розміщеному сьогодні на офіційному інтернет-порталі Республіки Алтай, сказано: "ЯНУКОВИЧ зупинився на одній з баз у Чемальському районі республіки. У його планах - познайомитися з визначними пам`ятками і колоритом Гірського Алтаю і видами туристичних послуг".

У Горно-Алтайську українського прем`єра прийняв у понеділок глава республіки Олександр БЕРДНИКОВ, який обговорив з ним питання співпраці в галузі туризму, повідомляє регіональний уряд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ проходить курс післяопераційної реабілітації.

8 травня В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.

У липні прем`єр-міністр уже проходив курс реабілітації в іспанській клініці.