Кінах поскаржився, що відпустка йому не світить

Міністр економіки Анатолій КІНАХ не виключив, що може піти у відпустку, якщо йому доведеться займатися передвиборчою агітацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні на брифінгу.

Як повідомляв УНІАН, А.КІНАХ увійшов до виборчого списку Партії регіонів під номером 53.

4 серпня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявив, що на період виборчої кампанії не всі члени Кабінету міністрів, які будуть кандидатами в депутати Верховної Ради України, підуть у відпустку.

«Безумовно, певна частина людей піде у відпустку, але, напевно, мені не доведеться», - сказав він, зазначивши, що серпень є «найнапруженішим періодом роботи над бюджетом».