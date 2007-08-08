Янукович звернувся до нетрадиційної медицини

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у понеділок, 13 серпня, повернеться до Києва і приступить до виконання своїх обов`язків.

Про це повідомляється на персональному інформаційному сервері В.ЯНУКОВИЧА.

“Зараз глава уряду проходить післяопераційну реабілітацію з використанням методів народної медицини. В.ЯНУКОВИЧ перебуває в гірській місцевості і щодня здійснює кілометрові піші переходи. Самопочуття прем`єр-міністра добре”, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 серпня, віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ проходить курс реабілітації після операції на колінному суглобі, яка була проведена 8 травня в Іспанії.

За даними уряду Республіки Алтай, В.ЯНУКОВИЧ перебуває в Чемальському районі республіки.

Зокрема, у повідомленні, розміщеному сьогодні на офіційному інтернет-порталі Республіки Алтай, сказано: "ЯНУКОВИЧ зупинився на одній з баз у Чемальському районі республіки. У його планах - познайомитися з визначними пам`ятками і колоритом Гірського Алтаю і видами туристичних послуг".