Кличко обіцяє стати наступним мером Києва

Депутат Київради Віталій КЛИЧКО заявляє, що не братиме участі у дострокових парламентських виборах, оскільки навесні розраховує змагатись за пост мера Києва.

Про це він сказав він в інтерв`ю газеті "День" від 8 серпня 2007 року.

“Щодо моєї участі в парламентських виборах, то мого імені немає у списках, оскільки мій пріоритет — Київ. Моя мета — змінити, без перебільшення, жахливу ситуацію, яка склалася у місті. Вже зрозуміло, що після спікеріади та прем’єріади нас чекають вибори й до місцевих рад, і в Києві. Я переконаний, уже навесні будуть дострокові вибори мера Києва. Я неодмінно балотуватимусь і виграю їх”, - сказав В.КЛИЧКО.

Він зазначив, що сьогодні всі свої зусилля зосередив на розробці Стратегії розвитку Києва, доукомплектуванні команди, відшліфовуванні алгоритму своїх дій після перемоги на виборах.

В.КЛИЧКО вважає, що якщо не змінити кардинальним чином ситуацію, яка склалася у столиці, неможливо говорити про реформи в державі загалом.

“За великим рахунком, усі процеси, що відбуваються в кожному куточку нашої країни, беруть свій початок зі столиці. Київ — це візитна картка України. Київ, якщо хочете, це шкала, дзеркало, яке відображає всі внутрішньоукраїнські процеси — політичні, економічні, соціальні. Саме тому для мене на сьогоднішній день пріоритетом є Київ”, - сказав В.КЛИЧКО.

Він запевнив, що вже у найближчому майбутньому представить свою команду. За його словами, ці люди — відомі професіонали, кожний у своєму напрямку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в українському політикумі обговорювалась можливість включення В.КЛИЧКА до списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Водночас лідери блоку заявляли, що у разі створення у новій ВР демократичної коаліції, вони ініціюватимуть дострокові вибори мера столиці та Київради.