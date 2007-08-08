Тимошенко чекає відповіді ЦВК

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що Центральна виборча комісія найближчими днями зареєструє ініціативні групи та затвердить підписні листи для збору підписів на підтримку проведення конституційного референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам на брифінгу.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що на сьогодні вже проведено більш як 800 зібрань ініціативних груп для проведення такого референдуму.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, зараз усі необхідні матеріали для проведення референдуму вже є в ЦВК.

Лідер БЮТ зазначила, що у ЦВК є всі підстави беззаперечно зареєструвати ініціативні групи та затвердити підписні листи. За її словами, вже завтра-післязавтра можна буде побачити, чи хочуть політики та їхні представники у ЦВК надати людям можливість висловити свою думку щодо питань, які виноситимуться на референдум.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що за законом на реєстрацію і затвердження у ЦВК є 10 днів, які спливають найближчими днями. За її словами, у разі реєстрації протягом 15-20 днів БЮТ зможе зібрати значно більше, ніж необхідні три млн. підписів для проведення референдуму.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у такому разі Президент матиме право видати указ про проведення такого референдуму в один день з достроковими парламентськими виборами.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що її політична сила ініціює проведення 30 вересня всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на всеукраїнський референдум мають бути винесені 9 запитань.

Відповідно до закону, місцеві ради приймають документи про проведення зборів і створення ініціативних груп і потім передають їх до ЦВК. Центвиборчком, у свою чергу, повинен затвердити форму підписного листа для збору підписів на підтримку референдуму, після чого ініціативні групи можуть приступити до збору підписів.

Згідно із законом, для проведення всеукраїнського референдуму ініціаторам необхідно зібрати не менше трьох млн. підписів громадян.