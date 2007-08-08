Ющенко порадив підопічним винуватити самих себе

Міжпартійний з’їзд блоку “Наша Україна–Народна самооборона” на тлі аналогічних заходів інших партій виглядав таким собі політичним ексклюзивом. По-перше, це був єдиний з’їзд, на який завітав Віктор Ющенко. А по-друге, це був єдиний блок, делегатам від якого пан Президент фактично порекомендував якнайчастіше дивитися в дзеркало. “Ніхто не винен у поразках, окрім нас самих”, – сказав Ющенко у своїй промові перед делегатами з’їзду. За його словами, амбіції та дріб’язковість політиків завдали удару по ідеях Майдану. Президент зазначив, що “війна гетьманів” має бути припинена.

Фото Олександра Синиці / УНІАН