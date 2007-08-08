Ющенко порадив підопічним винуватити самих себе

13:03, 08 серпня 2007
Політика
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Міжпартійний з’їзд блоку НУ–НС на тлі аналогічних заходів інших партій виглядав таким собі політичним ексклюзивом... Пан Президент порадив делегатам якнайчастіше дивитися в дзеркало...

Міжпартійний з’їзд блоку “Наша Україна–Народна самооборона” на тлі аналогічних заходів інших партій виглядав таким собі політичним ексклюзивом. По-перше, це був єдиний з’їзд, на який завітав Віктор Ющенко. А по-друге, це був єдиний блок, делегатам від якого пан Президент фактично порекомендував якнайчастіше дивитися в дзеркало. “Ніхто не винен у поразках, окрім нас самих”, – сказав Ющенко у своїй промові перед делегатами з’їзду. За його словами, амбіції та дріб’язковість політиків завдали удару по ідеях Майдану. Президент  зазначив, що “війна гетьманів” має бути припинена.

Лідери блоку слухали зауваження Президента, ніби екзамен провалили. Втім, частково так воно і є

Лідер УНП Юрій Костенко старанно робив вигляд, ніби не розуміє, яким чином до нього стосуються зауваження Президента. Лідер НРУ Борис Тарасюк намагався винайти зустрічні аргументи?

Кириленко щось доводив Ющенку з паперами в руках. Луценко скептично слухав

Спроба навчитися правил командної гри?
До спільного ”заходу” на сцену лідер Нашої України В’ячеслав Кириленко дістався вже у піднесеному настрої. А екс-главі МВС Юрію Луценку, як з’ясувалося, не так просто упоратися зі своїм ”революційним” темпераментом
Насамкінець Луценку вдалося навіть розсмішити Ющенка

Розходилися лідери блоку вже у відмінному настрої

Після офіційної частини Кириленко з Луценком відповідали на запитання журналістів

Фото Олександра Синиці / УНІАН

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