Ющенко порадив підопічним винуватити самих себе
Міжпартійний з’їзд блоку НУ–НС на тлі аналогічних заходів інших партій виглядав таким собі політичним ексклюзивом... Пан Президент порадив делегатам якнайчастіше дивитися в дзеркало...
Міжпартійний з’їзд блоку “Наша Україна–Народна самооборона” на тлі аналогічних заходів інших партій виглядав таким собі політичним ексклюзивом. По-перше, це був єдиний з’їзд, на який завітав Віктор Ющенко. А по-друге, це був єдиний блок, делегатам від якого пан Президент фактично порекомендував якнайчастіше дивитися в дзеркало. “Ніхто не винен у поразках, окрім нас самих”, – сказав Ющенко у своїй промові перед делегатами з’їзду. За його словами, амбіції та дріб’язковість політиків завдали удару по ідеях Майдану. Президент зазначив, що “війна гетьманів” має бути припинена.
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Фото Олександра Синиці / УНІАН
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