У силовиків розпочався сезон збору компромату на БЮТ?
13:52, 08 серпня 2007Політика
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Знову спливуть результати прослуховувань?
Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ стверджує, що силові структури розпочали збір компромату на опозиційних політиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
Зокрема, за словами О.ТУРЧИНОВА, останнім часом силові структури активізувалися у непритаманному для них стилі. При цьому він пояснив, що за наявною у нього інформацією, «відбувається аналіз списків опозиційних партій, збір компрометуючих матеріалів, починається знову несанкціоноване знімання інформації, в тому числі з мобільних телефонів».
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