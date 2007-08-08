У силовиків розпочався сезон збору компромату на БЮТ?

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ стверджує, що силові структури розпочали збір компромату на опозиційних політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, за словами О.ТУРЧИНОВА, останнім часом силові структури активізувалися у непритаманному для них стилі. При цьому він пояснив, що за наявною у нього інформацією, «відбувається аналіз списків опозиційних партій, збір компрометуючих матеріалів, починається знову несанкціоноване знімання інформації, в тому числі з мобільних телефонів».