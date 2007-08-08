Мороз чекає відмашку Януковича

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр Мороз не виключає позачергового засідання парламенту, якщо Кабінет міністрів внесе свої пропозиції по реалізації рішення Конституційного суду про неправомірність скорочення соціальних виплат в державному бюджеті на 2007 р. Як передає "5 канал", саме питання реалізації рішення КС про соцвиплати, на думку О.Мороза, буде основним на позачерговому засіданні парламенту.

РБК-Україна