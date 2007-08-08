Соратники Луценка відмовилися бути маріонетками

Закарпатське обласне відділення блоку «Народна самооборона» припиняє свою діяльність через небажання об’єднуватися з “Нашою Україною”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив 7 серпня на прес-конференції в Ужгороді керівник Закарпатського обласного штабу “Народної самооборони” Віктор ЩАДЕЙ.

За його словами, “об’єднання “Народної самооборони” в блок і, тим більше, в єдину партію з партією “Народний Союз Наша Україна” є нечесним кроком з боку керівництва організації по відношенню до активістів та прихильників НС. Адже з самого початку створення організації лідери «Народноъ самооборони» наголошували, що НСНУ дискредитована корупційними скандалами і потрібно створити нову незаплямовану силу, щоб демократично налаштовані виборці мали за кого голосувати”.

В.ЩАДЕЙ наголосив, що закарпатські члени «Народної самооборони» обурені тим, що попередня риторика лідерів блоку була обманом і технологічним проектом, направленим на збільшення рейтингу “Нашої України”, і на знак протесту проти ситуації, коли всі рішення приймаються партійними верхами, обласне відділення НС вирішило припинити свою діяльність.

“Краще взагалі піти з політики, ніж бути маріонеткою у такому цинічному політичному фарсі” - зазначив В.ЩАДЕЙ.

На запитання кореспондента УНІАН, чому саме тепер прийнято рішення про розпуск обласної організації, В.ЩАДЕЙ пояснив, що останньою краплею стали включення до списку НУ-НС по квоті “Народної самооборони” колишнього мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА і слова Юрія ЛУЦЕНКА про те, що О.ОМЕЛЬЧЕНКО дуже досвідчений керівник.

“За такою логікою наступним номером у списку скоро стане Леонід КУЧМА (екс-президент України) – у того ще більший досвід державного керування”, - підсумував В.ЩАДЕЙ.