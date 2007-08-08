Соратники Луценка відмовилися бути маріонетками

14:21, 08 серпня 2007
Політика
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Закарпатська НС заявляє про саморозпуск

Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес тримає плакат із закликом до мешканців Харкова прийти на мітинг громадської організації «Народна самооборона» Закарпатське обласне відділення блоку «Народна самооборона» припиняє свою діяльність через небажання об’єднуватися з “Нашою Україною”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив 7 серпня на прес-конференції в Ужгороді керівник Закарпатського обласного штабу “Народної самооборони” Віктор ЩАДЕЙ.

За його словами, “об’єднання “Народної самооборони” в блок і, тим більше, в єдину партію з партією “Народний Союз Наша Україна” є нечесним кроком з боку керівництва організації по відношенню до активістів та прихильників НС. Адже з самого початку створення організації лідери «Народноъ самооборони» наголошували, що НСНУ дискредитована корупційними скандалами і потрібно створити нову незаплямовану силу, щоб демократично налаштовані виборці мали за кого голосувати”.

В.ЩАДЕЙ наголосив, що закарпатські члени «Народної самооборони» обурені тим, що попередня риторика лідерів блоку була обманом і технологічним проектом, направленим на збільшення рейтингу “Нашої України”, і на знак протесту проти ситуації, коли всі рішення приймаються партійними верхами, обласне відділення НС вирішило припинити свою діяльність.

“Краще взагалі піти з політики, ніж бути маріонеткою у такому цинічному політичному фарсі” - зазначив В.ЩАДЕЙ.

На запитання кореспондента УНІАН, чому саме тепер прийнято рішення про розпуск обласної організації, В.ЩАДЕЙ пояснив, що останньою краплею стали включення до списку НУ-НС по квоті “Народної самооборони” колишнього мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА і слова Юрія ЛУЦЕНКА про те, що О.ОМЕЛЬЧЕНКО дуже досвідчений керівник.

“За такою логікою наступним номером у списку скоро стане Леонід КУЧМА (екс-президент України) – у того ще більший досвід державного керування”, - підсумував В.ЩАДЕЙ.

 

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