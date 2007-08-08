Азаров каже, що Янукович потрапив до таких лікарів...

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ підтверджує, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває на Алтаї, де проходить курс післяопераційної реабілітації з використанням методів нетрадиційної медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.АЗАРОВА, повернення В.ЯНУКОВИЧА в Україну очікується в суботу чи неділю.

М.АЗАРОВ зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ не раз йому розповідав про свої плани скористатися послугами нетрадиційної медицини. «Є в Алтаї такі лікарі, які майстерно застосовують методи відновлення після таких ось операцій, досить складних, а в нього справді була досить складна операція і дуже важко йде відновлення», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ провів консультації зі своїми лікуючими лікарями і зараз проходить курс нетрадиційного лікування. «Дай Бог, щоб ця реабілітація пройшла успішно», - зазначив М.АЗАРОВ, додавши, що сам більше 10 років тому вдавався до нетрадиційних методів лікування і переконався в їх ефективності.

Разом з цим, М.АЗАРОВ не підтвердив інформації про те, що найближчим часом планується зустріч В.ЯНУКОВИЧА і Президента РФ Володимира ПУТІНА, підкресливши, що поїздка В.ЯНУКОВИЧА до Росії пов`язана виключно з його лікуванням.