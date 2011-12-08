Янукович оглянув першу чергу об'їзної дороги Дніпропетровська

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомився з ходом будівництва першої черги автодороги Південного обходу Дніпропетровська, робота над якою зараз завершується.

Як повідомляє ІА «Міст-Дніпро», голова Дніпропетровської ОДА Олександр ВІЛКУЛ повідомив главу держави, що всі будівельні роботи йдуть за графіком. Вже за два тижні ділянку автодороги завдовжки 18 км планується ввести в експлуатацію.

О.ВІЛКУЛ повідомив, що другу чергу дороги буде здано в експлуатацію в 2012 році.

За інформацією ІА «Міст-Дніпро», зараз побудовано першу чергу об`їзної дороги Дніпропетровська протяжністю 18 км. На цій ділянці дороги споруджено міст через річку Мокра Сура, три шляхопроводи і три дворівневі розв`язки. Тепер залишилося провести технічні випробування моста і шляхопроводів, а також забезпечити усадку верхнього шару дорожнього покриття, після чого по новій дорозі почнеться рух автотранспорту.

У нараді із завершення будівництва першої черги Південної об`їзної дороги також взяли участь: міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО, голова Державного агентства автомобільних доріг Володимир ДЕМІШКАН, голова Дніпропетровської обласної ради Євген УДОД і Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО.

За інформацією агентства, В.ЯНУКОВИЧ високо оцінив темпи будівництва і здачі першої черги об`їзної дороги. Під час наради глава держави дав відповідні доручення щодо завершення першої черги об`їзної дороги Дніпропетровська і будівництва другої черги, яка запланована наступного року.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Дніпропетровської області у квітні 2011 року глава держави схвалив проект будівництва першої черги Південного обходу Дніпропетровська завдовжки 18 км. Згідно із дорученням Президента, проект увійшов до переліку будівництва автодоріг на поточний рік. Вартість робіт становила 810 млн. грн.

Перша частина об`їзної дороги виведе за межі Дніпропетровська 7500 одиниць транзитного транспорту на добу, який прямує у Криворізькому і Запорізькому напрямах. Це дозволить на чверть (або на 225 тонн щорічно) зменшити шкідливі викиди транзитного транспорту в атмосферу в межах Дніпропетровська.

На даний час ведуться організаційні і підготовчі роботи щодо початку будівництва другої черги об`їзної дороги навколо Дніпропетровська. Це наступні 20 км нової дороги, які пролягатимуть до автодороги Харків - Сімферополь. Вона має бути побудована до кінця наступного року.

У цілому вся об`їзна дорога разом з правобережними з`їздами з Кайдацького мосту матиме протяжність близько 70 км і буде побудована до 2015 року.