Донецький губернатор не може працювати ”на два двори”

Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВІНЕНКО виключає можливість свого призначення керівником виборчого штабу якої-небудь партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Керувати штабом, по-перше, це треба бажання і талант до цього, а по-друге, працювати "на два двори". Я не знаю, яким чином губернатору ще займатися цим питанням. Займатися треба одним або іншим", - сказав В.ЛОГВІНЕНКО.

На його думку, якщо керувати і областю, і штабом, "почнеш відволікатися туди, втратиш те основне, ради чого ти дав згоду працювати на цій посаді". "Тим більше, попереду зима. І непроста. Якщо люди, у яких є бажання і талант, хай вони реалізують себе", - підкреслив В.ЛОГВІНЕНКО.