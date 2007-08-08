Донецький губернатор не може працювати ”на два двори”
15:08, 08 серпня 2007Політика
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"Тим більше, попереду зима. І непроста..."
|Володимир ЛОГВІНЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.
"Керувати штабом, по-перше, це треба бажання і талант до цього, а по-друге, працювати "на два двори". Я не знаю, яким чином губернатору ще займатися цим питанням. Займатися треба одним або іншим", - сказав В.ЛОГВІНЕНКО.
На його думку, якщо керувати і областю, і штабом, "почнеш відволікатися туди, втратиш те основне, ради чого ти дав згоду працювати на цій посаді". "Тим більше, попереду зима. І непроста. Якщо люди, у яких є бажання і талант, хай вони реалізують себе", - підкреслив В.ЛОГВІНЕНКО.
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