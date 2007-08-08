Азаров обіцяє знайти гроші на все, що наобіцяв Янукович

Уряд знайде необхідні кошти для того, щоб забезпечити соціальні виплати, озвучені прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у суботу на з`їзді Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

«Ресурс у нас є на ці цілі», - сказав він.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що соціальні витрати будуть враховані в держбюджеті наступного року, й усі пропозиції будуть підкріплені реальними ресурсами. «Всі збільшення соціальних виплат лягатимуть на твердий грунт роботи реальної економіки й реальні фінансові ресурси», - сказав М.АЗАРОВ

Він заявив, що уряд не вийде за встановлені межі дефіциту бюджету до 3% - він буде меншим.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 4 серпня на з`їзді Партія регіонів оприлюднила свою передвиборчу програму. Зокрема, програмою передбачено, що з 2008 р. сім`я при народженні першої дитини одержить 11700 грн., другої – 25 тис. грн., третьої та кожної наступної дитини - по 50 тис. грн. При досягненні дитиною 3-річного віку й до 13 років сім`я одержуватиме щомісячно по 100 грн., а з 13 до 18 років – по 200 грн.

***Зараз одноразова державна допомога при народженні першої дитини становить 8,5 тис. грн.