Іти у відпустку у Мороза просто часу немає

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ не планує йти у відпустку на період виборчої кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні журналістам у ході робочої поїздки в Криму.

О.МОРОЗ підкреслив, що не маючи змоги піти у відпустку раніше, зараз на це «просто часу не має».

«Уся справа у тому, що і у відпустці голова парламенту залишається головою парламенту і зобов’язаний усвідомлювати свою відповідальність та діяти певним чином», - зазначив він. «Якщо це пов’язано з активною кампанією, то, я думаю, мені вистачить досвіду вести її в межах закону», - підкреслив О.МОРОЗ.

При цьому голова Верховної Ради України пообіцяв «не уподоблятися деяким політикам, які відстоюють певні політичні сили».