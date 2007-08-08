У Секретаріаті сказали, скільки коштує один нардеп

Аналіз кошторису Верховної Ради на 2007 рік засвідчує, що місячний прибуток народного депутата України становить у середньому 23-24 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прес-релізі, розповсюдженому перед брифінгом керівника Служби забезпечення зв’язків з ВР та Кабміном Яна БЕРНАЗЮКА у Секретаріаті Президента.

Зокрема, ця сума складається з наступних складових:

- посадовий оклад народного депутата – члена комітету 6109 грн., з урахуванням премій та надбавок – 13,5-14,5 тис. грн.; голови підкомітету чи комітету – 17 тис. грн. Крім того, щомісяця кожен депутат отримує та витрачає на власний розсуд ще 10 тис. грн. «на здійснення депутатських повноважень»;

- виступи на радіо, телебаченні, пресі – 5 тис. грн. на рік;

- міські, міжміські телефонні розмови – 3555 грн., міжнародні – 15 тис. грн. на рік;

- утримання приміщень у виборчих округах для прийому громадян – 1980 грн. на рік;

- відрядження помічників-консультантів – 4400 грн. на рік;

- придбання паперово-канцелярського приладдя – 680 грн. рік;

- безкоштовний проїзд народних депутатів України (сума витрат необмежена);

- забезпечення автотранспортом у межах міста Києва (з розрахунку 25 годин на місяць).

У кошторисі передбачені й інші видатки на діяльність народного депутата (кошти на забезпечення окремим кабінетом з меблями, комп’ютерною технікою та додатково – ноутбуком, на утримання помічників-консультантів, на публікацію авторських матеріалів у періодичних виданнях, на проходження зали офіційних делегацій (VIP-зали), на обов’язкове державне страхування життя і здоров’я тощо). Сума всіх витрат Верховної Ради у 2007 році на одного народного депутата становить 1,6 млн. грн.