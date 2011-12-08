Кличко розповів Саакашвілі про «знущання над жінкою і політиком»

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО переконаний, що українські політики повинні прийняти філософію змін і мають бути готовими втілювати справжні, а не фасадні реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ. Обидва політики сьогодні перебувають у Марселі на запрошення керівництва Європейської Народної Партії і беруть участь у ХХ з'їзді ЄНП.

«Головне, щоб українські політики їздили в Грузію не лише подивитися на результати реформ, а приймали філософію змін і були готові реалізовувати справжні, а не фасадні реформи», – заявив В.КЛИЧКО, обговорюючи із М.СААКАШВІЛІ успіхи грузинських реформ.

Лідер «УДАРу» вважає, що головним поштовхом для проведення успішних реформ в Грузії стала зміна політичних еліт, залучення до владної управлінської команди молодих людей, які отримали хорошу освіту і сповідують європейські цінності та принципи, використання кращого світового досвіду в питаннях дерегуляції економіки, адаптації законодавства і ведуть «справжню боротьбу з корупцією, а не імітують її».

На думку В.КЛИЧКА, за останні роки Грузія зробила значний прогрес в лібералізації економіки, і цей досвід є надзвичайно цікавим для України.

У свою чергу М.СААКАШВІЛІ поділився власним баченням програми реформ, запроваджених в його країні, і тим, яку роль у цьому зіграла політична воля керівників. Сторони обмінялися думками щодо ситуації в Україні.

Також під час зустрічей з європейськими колегами В.КЛИЧКО піднімав тему майбутніх парламентських виборів та ситуації з опозицією. Зокрема, під час бесіди з депутатом Європарламенту Елмаром БРОКОМ лідер «УДАРу» заявив, що він та його партія «обурені тією жорстокістю і правовим нігілізмом, який сьогодні демонструється в Лук’янівському СІЗО, де відбувається чергове судилище над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО».

«Виїзне судове засідання (у СІЗО, де перебуває Ю.ТИМОШЕНКО, – УНІАН) у повній мірі демонструє деградацію судової системи України. Це порушення прав людини і знущання над жінкою і політиком», – сказав В.КЛИЧКО.

Він ще раз підкреслив, що вважає абсурдним утримання під вартою опозиційних політиків до винесення вироку суду чи до того моменту, поки вирок вступив у дію.

«Тим більше, це жорстоко, коли ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКО (екс-голова МВС Юрій ЛУЦЕНКО – УНІАН) сьогодні реально потребують медичної допомоги. Особливо нелогічно виглядають такі неправові дії напередодні саміту Україна-ЄС, від якого українці чекають парафування Угоди про асоціацію», – додав лідер «УДАРу».

Під час низки двосторонніх зустрічей з європейськими колегами В.КЛИЧКО також поділився своїм баченням й застереженнями щодо майбутніх парламентських виборів. «Попри критичні зауваження громадських організацій, експертів і опозиційних партій до нового закону, ухваленого зі значними порушеннями регламенту й Конституції, Президент підписав його, благословивши мажоритарні округи, де перемагатиме гречка й адмінресурс. Партія «УДАР» вважає, що вже сьогодні потрібно разом зосередитися на тому, щоб контролювати хід кампанії і підрахунок голосів у цих нових умовах», – сказав В.КЛИЧКО.

Він підкреслив, що його політична сила підтримує позицію неурядових організацій, які збираються моніторити кандидатів у депутати.

«Ми вважаємо, що до всіх кандидатів у депутати, які будуть балотуватися від опозиції, мають бути визначені чіткі й зрозумілі критерії, щоб люди розуміли, чому саме цього претендента висувають опозиційні партії. Щоб жодна потенційна «тушка» не пройшла під опозиційними знаменами ані по округу, ані за списками», – заявив В.КЛИЧКО.

Політик також закликав європейців надсилати якомога більше спостерігачів на майбутні парламентські вибори в Україні.