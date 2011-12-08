Регіонал впевнений, що судити Тимошенко в камері - гуманніше
21:59, 08 грудня 2011Політика
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Олійник пояснює дії судді
Судити екс-прем`єра Юлію Тимошенко в камері Лук`янівського СІЗО більш гуманно.
Таку думку озвучив депутат від Партії регіонів Володимир Олійник в ефірі телеканалу ТВі.
"Суддя поставлений в рамки Кримінально-процесуального кодексу", заявив депутат.
"У нього було два шляхи - або відвезти Тимошенко до суду і там приймати рішення, або зробити виїзне засідання. Вивозити Тимошенко на ношах до суду суддя вважає не гуманним, і прийняв рішення провести виїзне засідання", - зазначив Олійник.
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