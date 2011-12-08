Регіонал впевнений, що судити Тимошенко в камері - гуманніше

Судити екс-прем`єра Юлію Тимошенко в камері Лук`янівського СІЗО більш гуманно.

Таку думку озвучив депутат від Партії регіонів Володимир Олійник в ефірі телеканалу ТВі.

"Суддя поставлений в рамки Кримінально-процесуального кодексу", заявив депутат.

"У нього було два шляхи - або відвезти Тимошенко до суду і там приймати рішення, або зробити виїзне засідання. Вивозити Тимошенко на ношах до суду суддя вважає не гуманним, і прийняв рішення провести виїзне засідання", - зазначив Олійник.

Українська правда