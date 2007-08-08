Партія регіонів теж стала в позу

Лідер Кримської республіканської організації Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ заявляє, що в партії виключають можливість створення широкої коаліції за участю блоку «Наша Україна – Народна самооборона» або Блоку Юлії Тимошенко в парламенті нового скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИСЕЛЬОВ сказав на прес-конференції в Сімферополі,

Разом із тим, В.КИСЕЛЬОВ нагадав, що, за словами лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, співпраця між вищеназваними силами безумовно буде. «Ми всі приречені працювати, як би воно не склалося. Ми приречені працювати, й я переконаний, що з окремих питань ми голосуватимемо разом. Це політика», – сказав В.КИСЕЛЬОВ і зазначив, що співпраця можлива при вирішенні питань державного значення, що визначають радикальні зміни.

«А широка коаліція – я цього не допускаю. Навіть мови не може бути про те, що буде широка коаліція з кимось із «помаранчевих», або з ТИМОШЕНКО, або з блоком НУ-НС. Це відмітається, це апріорі неприйнятно. В нас різні ідеологічні платформи, програми. Ситуативні голосування будуть, але широкої коаліції я не допускаю», – підсумував В.КИСЕЛЬОВ.