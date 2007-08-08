Кисельов заспокоїв Мороза: його ніхто не списує

Народний депутат V скликання від Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ переконаний, що Соціалістична партія України буде представлена в парламенті нового скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Я переконаний, що соціалісти пройдуть і цього разу до Верховної Ради. МОРОЗ до парламенту пройде, і ніхто їх не списує», – сказав В.КИСЕЛЬОВ, відповідаючи на запитання про можливу співпрацю Партії регіонів і СПУ.

В.КИСЕЛЬОВ також зазначив, що в список Партії регіонів включали представників інших політичних сил у порядку індивідуального членства. «МОРОЗУ теж було запропоновано, і сказано, що ми передвиборний блок створювати не будемо», – повідомив він.

При цьому В.КИСЕЛЬОВ висловив свою пошану О.Морозу. «Я дуже поважаю цю людину. Він усе життя б`ється, але не може досягти того, чого він гідний, з огляду на низку обставин і ситуацій… Я глибоко поважаю цю людину», – сказав В.КИСЕЛЬОВ.