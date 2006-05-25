Черновецький заявляє, що збулися давні пророцтва щодо Києва

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ привітав киян та гостей столиці з Днем Києва.

Як зазначається у тексті вітання, переданому агентству УНІАН, “пророчі слова Андрія Первозванного про велич і славу міста на дніпровських пагорбах збулися. Їх підтвердила багатовікова історія Києва, якому судилося ще на зорі середньовіччя стати об’єднуючим центром потужної і впливової на той час Київської Русі, а нині – столицею незалежної України”, говориться у вітанні.

Мер зазначає, що нині усі ті, хто мешкають у столиці, “причетні до нового етапу відродження Києва, імпульс якому надало здобуття Україною незалежності”. Поряд з тим, що столиця надійно утримує незаперечне лідерство серед регіонів України, про що переконливо свідчать її здобутки в економічній, науковій та культурній сферах, у місті є ще багато проблем.

“За короткий час перебування на посаді міського голови мені в цілому вдалося з’ясувати глибину і масштаб цих проблем, що дає змогу новій владі Києва оперативно реагувати на виявлені упущення і недоліки та шукати ефективні шляхи виправлення становища”, зазначає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він наголошує, що головний скарб нашого міста – це кияни, і тому вся діяльність міської влади нині підпорядкована єдиній меті – зробити їхнє життя кращим, заможнішим, гідним мешканців сучасного європейського мегаполіса.

“Мені дуже приємно, що перші кроки нової влади дістали схвальну оцінку громадськості, і маю переконання, що спільними злагодженими зусиллями наша дружня київська громада зуміє невдовзі зробити помітний прорив до утвердження високих стандартів життя на засадах істинних демократичних цінностей і духовного відродження”, наголошує мер.

Міський голова побажав усім міцного здоров’я, справжнього людського щастя, миру, достатку і Божого благословення.