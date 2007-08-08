Мельниченко й досі лежить під крапельницями

Стан колишнього майора Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, госпіталізованого наприкінці липня з діагнозом “інсульт” покращився, однак лікарі вважають за необхідне продовжити процес лікування у реанімації.

Як повідомляється на персональному сайті М.МЕЛЬНИЧЕНКА, до такого висновку дійшли сьогодні на консиліумі лікарі після чергового обстеження стану екс-майора.

Зокрема, у консиліумі брали участь головний анестезіолог України, доктор медичних наук, професор Фелікс ГЛУМЧЕР, головний невропатолог України, професор Степан ВИННИЧУК, завідуючий відділенням анестезіології та реанімації Центральної міської клінічної лікарні Олександр СЛУПСЬКИЙ, лікарі Валентина ШМОРГУН і Олексій ШАМАЄВ, які безпосередньо лікують М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

За попередніми прогнозами, М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуватиме у реанімаційному відділенні Центральної міської клінічної лікарні щонайменше до наступного понеділка, 13 серпня. Крапельниці в найближчі дні йому поступово буде замінено таблетованими формами ліків.

Лікарі також вважають, що обстановка реанімації не найкращим чином сприяє процесу одужання і рекомендують родині М.МЕЛЬНИЧЕНКА подумати над його переведенням і оздоровленням, можливо, за межами України.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня М.МЕЛЬНИЧЕНКО був госпіталізований до Жовтневої лікарні Києва, де йому було поставлено діагноз «інсульт».

31 липня журналісту газети "Сегодня" М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав, що інсульт в нього стався, коли він “для слідчого ХАРЧЕНКА готував запитання для ЮЩЕНКА, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА, МОРОЗА і ЛИТВИНА. Вони повинні були дати свідчення з приводу своїх розмов із КУЧМОЮ».