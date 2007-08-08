Мороз не бачить в ”Українському прориві” ніякого прориву

Голова Верховної Ради України V скликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що в передвиборній програмі БЮТ «Український прорив» немає ніякого прориву, а є тільки «банальні пропозиції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на питання, чим СПУ і меткомбінат ім. Ілліча готові відповісти на «бютівський» «Український прорив».

«Я читаю скрізь на біг-бордах - «Український нарив» і думаю, в чому справа, що це таке. Я уважно подивився пропозиції, які називаються високим словом «прорив», там немає нічого, окрім банальних пропозицій. Це не прорив, - сказав О.МОРОЗ. - А ось комбінат Ілліча (меткомбінат ім. Ілліча - УНІАН) - це прорив».

В цілому, голова СПУ заявив, що потрібно забезпечувати стосунки держави з аграрним сектором за прикладом країн Європейського Союзу. «І тоді ми побачимо, що український аграрій може бути конкурентним», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, за сільгосппродукцію потрібно платити стільки, скільки вона коштує. «Так тоді треба платити зарплату в іншій сфері економіки таку, щоб їй (людині – УНІАН) було за що купувати. У нас нерівноцінні відносини в цьому значенні», - сказав лідер СПУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня відбулася презентація розробленої БЮТ Програми стратегічного розвитку України. Програма називається «Український прорив: до справедливої і конкурентноздатної країни». Вона полягає з 12 пунктів. Документ був прийнятий на міжпартійному з`їзді блоку 5 серпня як передвиборна програма БЮТ.