11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Об’єднання капіталів двох міжнародних медіакомпаній на території України для більш ефективного інформування населення України шляхом подання об’єктивних та незалежних новин та анонсування першого кроку цієї співпраці: запуск сайту www.obzor.ua”. Учасники: виконавчий директор компанії «Телеграаф Медіа Груп Україна» Йоша Зійльстра, президент «Гала Медіа Україна» Павло Шилько, директор «Телеграаф Інтерактив Медіа» Манон ван дер Літ, директор «Гала Радіо» Петро Яловець, генеральний директор «Галанет» Сергій Денисенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 (067) 403-40-33. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.