Курс лікування Януковича побудували на пантах?

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович, який знову перебуває на лікуванні (цього разу – на профілактичному), зупинився в одному з санаторіїв в Чемальському районі Алтайської республіки. Конкретніше місце тримається в строгому секреті. Сьогодні стало відомо лише те, що прем`єр здійснює довгі прогулянки в гори і відновлює сили засобами нетрадиційної медицини. А також, що температура повітря в районі ймовірного перебування голови Кабміну складає близько 35 градусів.

"Сєгодня" з посиланням на прес-службу республіки, пише, що чи не кожен санаторій на Алтаї пропонує своїм пацієнтам лікування препаратами з крові або пантів (нескостенілих рогів) оленя марала. А ванни з відварами пантів є ефективним засобом для відновлення організму після хвороб або після хронічної перевтоми.