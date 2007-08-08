Чечетов: навіщо депутату недоторканність і яка саме

Заступник керівника парламентської фракції Партії регіонів у парламенті V cкликання Михайло ЧЕЧЕТОВ вважає, що народний депутат повинен бути жорстко захищений від переслідувань влади за політичну діяльність.

Про це йдеться у коментарі М.ЧЕЧЕТОВА, розповсюдженому прес-службою Партії регіонів .

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, у протилежному випадку діяльність парламенту буде зведена до нуля.

Коментуючи наміри “помаранчевих” скасувати депутатську недоторканність, один з лідерів Партії регіонів заявляє, що “опозиція намагається за рахунок таких відверто популістських кроків вибудувати свою піар-кампанію й підвищити рейтинг на виборах”. На його думку, можливо й треба було б переглянути обсяг депутатської недоторканності. “Але й у цьому випадку депутат однозначно повинен бути захищений, коли він виступає з трибуни парламенту, коли висловлює якусь політичну позицію. Тобто, суто політична діяльність депутата повинна бути захищена. У протилежному випадку, погодьтеся, він просто не зможе жорстко відстоювати ні інтереси країни, ні інтереси виборців”, – переконаний М.ЧЕЧЕТОВ.

Водночас він переконаний, що депутатську недоторканність стосовно захисту інших сфер діяльності народних обранців дійсно варто серйозно переглянути. “Партія регіонів, як і наші опоненти, теж вважає, що багато чого в цьому питанні варто серйозно переглянути”, - зауважив М.ЧЕЧЕТОВ, додавши, що при цьому не треба зачіпати захист політичної діяльності.

“Депутат висловлює принципову позицію, депутат гостро критикує владу, особливо перебуваючи в опозиції, розкриває її недоліки. І якщо ми тут заберемо недоторканність, і депутат, який активно займається політичною діяльністю, буде позбавлений захисту, він дуже швидко стане «беззубим». І тоді влада може вирости до абсолютних розмірів. Ми подібного розвитку подій, зрозуміло, не хочемо й не допустимо”, – заявляє він.

М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що “сьогоднішня опозиція постійно демонструє політику подвійних стандартів”. “Коли КУЧМА був при владі, наші нинішні опоненти сурмили на весь світ (у тому числі і ЮЩЕНКО, і ТИМОШЕНКО, і очолювані ними БЮТ, і «Наша Україна»), що з боку Президента КУЧМИ йдуть спроби узурпації влади, і що треба перейти до більш демократичної форми правління - до парламентської республіки. А коли до їхньої пропозиції прислухалися й дійсно реалізували політреформу, трапилося «горе велике» - вони програли вибори й виявилися не при владі. І тепер хором говорять, що, мовляв, давай усе повернемо назад, як було”, - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Інакше кажучи, вважає він, “наші опоненти постійно намагаються все побудувати винятково під себе, під свої бажання й нерозумні амбіції”. М.ЧЕЧЕТОВ заявляє, що те ж саме відбувається, коли мова йде про недоторканність. “Коли вони були в опозиції до Президента КУЧМИ, то на кожному розі кричали, що в жодному разі не можна депутатів недоторканності позбавляти. Зараз, коли вони фактично при владі, говорять зворотне - давайте позбавимо...”, – нагадав він.