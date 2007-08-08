Шуфрич дав вказівку відновити пам`ятник Леніну

В одному з сіл Криму комуністи відстояли пам`ятник Володимиру Леніну, який місцеві власті збиралися демонтувати й скинути в море.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, активістам КПУ вдалося повернути на колишнє місце пам`ятник Леніну в селі Оленівка Чорноморського району АРК.

«Вандали, серед яких був сільський голова (Оленівки - УНІАН) Юрій ЩЕЛОК, були вимушені відступити й повернути пам`ятник на колишнє місце, де він стояв, у селі Оленівка», - повідомили комуністи Криму. Для захисту пам`ятника В.Леніну комуністам довелося зробити наступні дії:

- перший секретар Чорноморського райкому Компартії Віктор ДЕМУСЕНКО прив`язав себе до пам`ятника,

- прибувши з Сімферополя, група молоді допомогла місцевим комуністам зміцнити оборонне кільце навколо приготованого до потоплення монументу з прив`язаним до нього В.ДЕМУСЕНКОМ,

- лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ навіть зв`язався по телефону з колишнім членом СДПУ(о), міністром із питань надзвичайних ситуацій Нестором ШУФРИЧЕМ (комуністи стверджували, що голова сільради Ю.ЩЕЛОК був членом СДПУ(о). Пізніше з`ясувалося, що Ю.ЩЕЛОК вже не має відношення до есдеків і перебуває в іншій партії – УНІАН) і зажадав від нього «негайного повернення пам`ятника на місце, а також проведення за рахунок МНС відповідних відновлювальних робот».

«Н.ШУФРИЧ погодився й негайно дав відповідні вказівки. Сьогодні з ранку в селі Оленівка силами МНС вже почато відновлення зруйнованого пам`ятника. Активну роль для забезпечення участі МНС у цьому процесі зіграв заступник міністра МНС Валерій БЕВЗ, кандидат у народні депутати України від Комуністичної партії», - повідомляє кримський Реском КПУ.

Крім того, Л.ГРАЧ направив прокурору АРК Віктору ШЕМУКУ депутатське звернення, в якому, зокрема, йдеться, що «на момент демонтажу пам`ятника В.І. Леніну до місця події прибула група тележурналістів, які, за наявними відомостями, виконували замовлення для телевізійного каналу «Дискавері». У зв`язку з цим виникає припущення, що, здійснюючи вандалістський акт руйнування пам`ятника, ЩЕЛОК Ю.А. керувався певними комерційними інтересами для створення підводного музею». У зв`язку з чим Л.ГРАЧ попросив прокуратуру провести перевірку даних фактів і вжити відповідних заходів.

Як повідомляв УНІАН, вчора було здійснено спробу знести й потопити в морі пам`ятник В.Леніну. Комуністи організували протест проти цього.

За даними ЗМІ, рішення про демонтаж пам`ятника було ухвалено три роки тому, проте українські дайвери вирішили організувати акцію - не допустити знищення бетонного пам`ятника, а занурити в море й розмістити на так званій підводній алеї вождів, де вже є пам`ятники Брежнєву, Сталіну і т.д. Раніше «втоплені» пам`ятники є всього лише невеликими гіпсовими бюстами відомих осіб, тоді як цей монумент має висоту два з половиною метри й створено з бетону, що дозволить йому не руйнуватися під водою протягом довгого часу.