Син Порошенка потрапив у ДТП

Олексій Порошенко, старший син екс-секретаря РНБО Петра Порошенка, у вівторок потрапив у ДТП. О третій годині дня на трасі Рені-Одеса за 73 км. від Одеси автомобіль «Субару» на швидкості вискочив на зустрічну смугу, а потім злетів у кювет, де і перекинувся. Про це повідомляє "Сегодня", посилаючись на свої джерела в Одеському ДАІ. Вони розповіли, що в машині Порошенко-сина знаходилися ще 2 людини.

Пасажири "Субару" (машина дуже пошкоджена) дістали легкі тілесні ушкодження. Олексій Порошенко до лікаря однієї з лікарень області звернувся сам. Там встановили легкий струс мозку і надали допомогу.

Інформацію джерел в одеському ДАІ підтвердила Ірина Фріз, прес-секретар Петра Порошенка. За її словами, Олексій вертався до Києва з Одеської області, де проводив свій відпочинок. "По дорозі машину занесло і Олексій з`їхав у кювет. Ніхто не постраждав. Ніякого зіткнення з іншою машиною не було. Автомобіль пошкоджений від удару в дерево", - повідомила Ірина. За її словами, в одній з одеських лікарень у Порошенка-сина лікарі констатували легкий струс мозку. Проте стан його здоров`я зараз в нормі. Додому до Києва він поки не повертався, але планує це зробити в найближчий день.