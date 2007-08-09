Кучма святкує 69-річчя на острові

Сьогодні екс-президент Леонід Кучма святкує своє 69-річчя. Святкування проходитиме у сімейному колі на італійському острові Сардинія - один з найдорожчих і фешенебельних курортів Середземномор`я. Газета "Сегодня" пише про те, що і його дружина - Людмила Миколаївна, і дочка - Олена, і зять - мільйонер Віктор Пінчук, і внуки - Роман і Катя, вже знаходяться на острові з Леонідом Кучмою. Крім рідних, на день народження приїде і екс-президент Польщі - друг Віктора Пінчука - Олександр Квасьнєвський.

Інші найближчі друзі екс-президента на Сардинію не збираються. Презентуватимуть свої поздоровлення у телефонному режимі. "Звичайно, поздоровлятиму але, на жаль, тільки по телефону, тому що він знаходиться в Італії, а ми тут", - заявив виданню відомий артист Ян Табачник. Подарунок він ще не підготував, запевнивши, що купувати буде по приїзду іменинника. Те саме розповів і Дмитро Табачник.

У рідному селі екс-президента Чайкине на Чернігівщині вже заготовили вітальну телеграму, яку голова місцевої сільради Людмила Стуканова сьогодні відправила до фонду Кучми "Україна". .

Кучма проводить з сім`єю відпочинок і "гуляє" свій день народження на Сардинії вже втретє, зазначає газета. Це один з найдорожчих курортів Середземномор`я, який вподобали і російські товстосуми. Двотижневий відпочинок на цьому острові у п`ятизірковому готелі, за даними турагентств, обійдеться від 5 до 20 тисяч євро на людину. Олігархи часто орендують для себе і сім`ї цілі готелі на літо і стає їм це у півмільйона євро.

За матеріалами "Сегодня"