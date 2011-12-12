У Запоріжжі через яйце побилися комуністи і свободівці

Біля будівлі Жовтневого районного суду Запоріжжя, де сьогодні оприлюднили вирок у справі активістів Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, обвинувачених у спилюванні голови пам`ятнику Сталіну, сталася бійка.

Про це УНІАН повідомили очевидці події.

За їх словами, сьогодні будівлю суду пікетували представники Комуністичної партії України і Всеукраїнського об`єднання «Свобода».

«Від комуністів було присутні близько 80 чоловік, від ВО «Свобода», які здійснювали пікетування без символіки партії (оскільки пікетування заборонили в судовому порядку – УНІАН) – близько 30 чоловік. Після оголошення вироку засуджені, які одержали від 2 до 3 років умовно, вийшли на вулицю, і коли один з них – Едуард АНДРЮЩЕНКО давав інтерв`ю телевізійникам - невідомий підбіг ззаду і розбив об його голову яйце. Зав`язалася бійка між учасниками пікетів, яких рознімала міліція. В результаті кілька чоловік затримали і доставили в Жовтневий райвідділ міліції м. Запоріжжя», - повідомили очевидці події.

Зараз біля Жовтневого РВВС зібралося кілька десятків представників КПУ і «Свободи», яких розділяють працівники міліції.

До будівлі РВВС також прибули бійці спецпідрозділу міліції «Беркут».