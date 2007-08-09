Мороз домагатиметься, щоб усі пенсіонери голосували вдома

Соцпартія наполягатиме на наданні права голосування на дому усім громадянам пенсійного віку без представлення ними медичних довідок.

"В Україні близько семи мільйонів осіб досягли віку 60-65 років, це великий відсоток громадян", - зауважується в повідомленні прес-служби СПУ.

"Медична довідка, в даному випадку, є порушенням особистих прав громадян, тим паче, що не можна корегувати закони в вигідний для деяких політичних сил спосіб. Голосування на дому стане найпотужнішою моделлю фальсифікацій на цих виборах", - наголошують в партії.

У повідомленні нагадується, що "ЦВК не змогла затвердити форму заяви виборців, у якій вони просять надати право голосувати на дому".

"Центвиборчком має намір повернутися до розгляду даного питання найближчим часом", - розповів член ЦВК Олександр Чупахін.

"Найбільша дискусія розгорнеться навколо обов`язку виборця додавати до заяви медичний документ, що підтверджує нездатність пересуватися", - додається у повідомленні СПУ.

Соціалісти вважають, що "це відверте порушення прав людини і спроба ігнорувати норму закону про вибори, яка заважає окремим політичним силам фальсифікувати результати волевиявлення 30 вересня".

Українська правда