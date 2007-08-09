Генпрокуратура кине на вибори кращих із кращих

Виконувач обов’язків Генерального прокурора України Сергій Винокуров доручив прокурорам АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя створити робочі групи із числа найбільш досвідчених працівників галузевих управлінь та відділів для термінового реагування на порушення закону та прийняття рішень відповідно до чинного законодавства. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Також прокурори отримали вказівку брати на особистий контроль керівництвом прокуратур обласного рівня розгляд заяв і звернень про порушення виборчого законодавства, та своєчасно реагувати на факти порушень прав і свобод громадян органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також правоохоронними органами, зокрема при розгляді звернення виборчих комісій, невжиття ними заходів до припинення порушень законодавства.

Доручення видано з метою забезпечення неухильного додержання вимог виборчого законодавства при проведенні позачергових виборів народних депутатів України, та недопущення дестабілізації в державі.