На що Луценко зміняв місце Омельченка у списку

Екс-мера Києва Олександра Омельченка взяли до виборчого списку "Нашої України – Народної самооборони" для того, щоб притягнути на виборах голоси 19% киян.

Повідомляє Українська правда з посиланням на блог лідера блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій Луценко.

На кілька питань про появу у списку прізвища Омельченка, Луценко відповів:

"Розумієте, в Києві живуть не тільки переконані "помаранчеві". 19% киян в основному старшого віку в червні підтримували О.О.О.".

"Я хочу достукатися і до них, щоб разом зібрати голоси, необхідні НУ-НС для дострокових виборів у Києві", - додав він.

Крім того Луценко зауважив: "Я Омельченка вам не в мери пропоную, я хочу максимальної концентрації анти-космічних голосів на виборах в ВР".

На думку лідера блоку, "при всіх помилках Омельченка, без нього не було б ні революції, ні можливості змін в Києві".

"Я ж вам його не пропоную в мери. Хоч він на сьогодні №1 серед ймовірних кандидатів. Я кажу про об`єднання зусиль задля перевиборів у столиці", - додав він.