На що Луценко зміняв місце Омельченка у списку
Інформація з блогу політика
Екс-мера Києва Олександра Омельченка взяли до виборчого списку "Нашої України – Народної самооборони" для того, щоб притягнути на виборах голоси 19% киян.
Повідомляє Українська правда з посиланням на блог лідера блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій Луценко.
На кілька питань про появу у списку прізвища Омельченка, Луценко відповів:
"Розумієте, в Києві живуть не тільки переконані "помаранчеві". 19% киян в основному старшого віку в червні підтримували О.О.О.".
"Я хочу достукатися і до них, щоб разом зібрати голоси, необхідні НУ-НС для дострокових виборів у Києві", - додав він.
Крім того Луценко зауважив: "Я Омельченка вам не в мери пропоную, я хочу максимальної концентрації анти-космічних голосів на виборах в ВР".
На думку лідера блоку, "при всіх помилках Омельченка, без нього не було б ні революції, ні можливості змін в Києві".
"Я ж вам його не пропоную в мери. Хоч він на сьогодні №1 серед ймовірних кандидатів. Я кажу про об`єднання зусиль задля перевиборів у столиці", - додав він.