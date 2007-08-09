У Київ привезли вишиванки для Ганни Герман (фото)

9 серпня мешканка Жовківського району Львівської області Марія Зінчук привезла до Києва вишиванку, яку вона вишила для Ганни Герман, повідомляє прес-служба Партії регіонів. Вишиванку для Ганни Герман привезли кілька днів тому і жінки з Вінницької області. Але якщо львівська сорочка вишита червоними і чорними нитками, то вінницька – синім на білому полотні.

На запитання, як вона трактує такі знаки уваги, і що можуть означати ці подарунки без приводу, народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман відповіла: «Думаю, що люди з Галичини, з Поділля в такий спосіб подають сигнал прихильності до Партії регіонів. Вони дають зрозуміти, що їм чужі настрої поділів, що Україна для всіх – одна. Я лише так прочитую ці сигнали».

А на запитання: “Може, люди хочуть, щоб Ви вбрали вишиванку, як Юлія Тимошенко?”, Ганна Герман відповіла так: “Знаєте, я не мушу підкреслювати свою українськість національним костюмом. Ніхто і так ніколи не сумнівався, що я правильно вимовляю слово «команда».