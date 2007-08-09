У Ющенка чекають, коли Азаров скаже ”б”

Заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР називає передвиборчою агітацією заяви першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА про успіхи нинішнього уряду.

Про це йдеться у коментарі В.БОНДАРЯ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

В.БОНДАР наголосив, що початок виборчої кампанії не повинен впливати на реальність сприйняття урядовцями соціально-економічної ситуації в країні. «Замість дискусій із главою держави, який як гарант дотримання прав і свобод громадян України звертає увагу Кабінету Міністрів України на неналежне виконання ним своїх обов’язків, український уряд мав би провести серйозну роботу над помилками», – наголосив В.БОНДАР.

«Ми чекаємо від уряду плідної і конструктивної роботи. А поки що ми лише бачимо спроби виправдання своїх помилок», – підкреслив заступник глави Секретаріату Президента України.

Він відзначив, що особливо дивує реакція уряду на заяви Президента про динаміку погіршення соціального становища громадян. Уряд не спростував по суті жодної цифри, натомість знайшов «винних» – попередні уряди.

Як приклад, зазначив В.БОНДАР, М.АЗАРОВ, критикуючи демократичні уряди у 2005 році, абсолютно оминає тему макроекономічних показників січня-серпня 2006 р., коли при уряді Юрія ЄХАНУРОВА було відновлено позитивну динаміку ВВП. Фактично, у 2006 році уряд Віктора ЯНУКОВИЧА лише скористався плодами роботи Кабміну Ю.ЄХАНУРОВА.

З іншого боку, говорячи «а», уряд мав би сказав і «б». Якщо вже йдеться про падіння росту ВВП у 2005 році, порівняно з 2004 роком, то треба казати й про інше: порівняно з 2004 роком, у 2005-му доходи державного бюджету склали у 1,6 раза більше. А це значить, що у 2004 році ВВП ріс в окремо взятих кишенях олігархів, підкреслив В.БОНДАР.

До того ж, наголосив він, не свідчать на користь членів команди В.ЯНУКОВИЧА і закиди щодо «проїдання» коштів від продажу «Криворіжсталі». При уряді В.ЯНУКОВИЧА у 2004 році «Криворіжсталь» було продано за 4 млрд. грн., а після приходу до влади Президента Віктора ЮЩЕНКА держбюджет отримав за підприємство 24 млрд. грн.

«Пан АЗАРОВ та прес-служба КМУ твердять про позитивні оцінки уряду міжнародними структурами, але при цьому посилаються лише на висновки Світового банку щодо боротьби з бідністю. Ці висновки базуються, в тому числі, і на досягненнях попередніх урядів. Водночас чомусь сором`язливо замовчуються інші оцінки ситуації в Україні, які стосуються безпосередньо нинішнього уряду, і є менш поблажливими до наших урядовців», – зауважив В.БОНДАР.

Він нагадав, що лише протягом минулого тижня в пресі були поширені кілька заяв представників Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і жодна з них не відзначала позитивів у роботі уряду.

Так, нагадує В.БОНДАР, голова українського представництва МВФ Джеффрі ФРЕНКС різко розкритикував уряд за високий рівень інфляції та адміністративне втручання в ціноутворення. А головне – чітко було заявлено про відсутність будь-яких зрушень після повернення у 2006 р. В.ЯНУКОВИЧА у Кабмін до проведення реальних структурних реформ. Представником МВФ також відзначено повернення до колишньої непрозорої практики проведення приватизації. Не дістала схвалення і політика надмірних іноземних запозичень, зауважив заступник глави Секретаріату Президента.

За його словами, Міжнародний банк реконструкції та розвитку відзначив, що в Україні один з найвищих рівнів інфляції серед країн з перехідною економікою (3,6% за два останніх місяці і 5,5% за сім місяців поточного року), що негативно впливає на економічні процеси в країні і нівелює збільшення зарплат.

«АЗАРОВ розказує нам про небувалі успіхи уряду, а за підсумками липня інфляція в Україні склала 1,4%, а не прогнозовані раніше Міністерством економіки 0-0,5%. За підсумками 7 місяців 2007 року, споживча інфляція вже склала 5,5% при річному прогнозі уряду в 7,5%. Таке зростання цін та рівня інфляції свідчить про системні прорахунки уряду», – наголосив В.БОНДАР.

Він зазначив, що вже зараз зрозуміло: уряд не вкладається у передбачені бюджетом показники інфляції (7,5%). Експерти вважають, що річний прогноз індексу цін необхідно переглянути в бік збільшення майже удвічі. Тобто без врахування зростання цін на послуги ЖКХ інфляція сягне 10,5-11%, а з урахуванням подорожчання комунальних послуг – всі 13%.

На думку В.БОНДАРЯ, така ситуація може стати негативним сигналом для іноземних інвесторів. Адже недотримання урядом прогнозу одного з ключових макропоказників свідчить про те, що уряд не контролює економічні процеси. Це, а також спроби неринкового регулювання, створюють украй непривабливий інвестиційний вигляд країни.

«І це не є єдине в діяльності уряду, що суперечить національним інтересам України. Діяльність відомого всім високопосадовця на посаді міністра транспорту починає загрожувати авторитету України як провідної транзитної держави», – наголосив В.БОНДАР.

Заступник глави Секретаріату Президента також відзначив, що уряд використовує тезу про зростання ВВП «як заклинання, яке нібито врятує соціально-економічну ситуацію». Але добробут населення не вимірюється зростанням ВВП.

«Нині у світі існує кілька методик, які відображають об’єктивний рівень розвитку того чи іншого суспільства і до жодної з них не входить абсолютний показник росту ВВП. Для таких цілей використовуються показники реального зростання доходів населення, рівень дитячої смертності, рівень захворюваності на туберкульоз і СНІД. Про які успіхи уряду в соціальній сфері може йти мова, якщо в Україні зафіксовані найвищі темпи поширення СНІДу, а кількість населення скорочується на 20–30 тисяч щомісяця?

До того ж, будь-який економіст, навіть студент-другокурсник розуміє, що зростання ВВП не можливо досягти за два місяці роботи, оскільки для досягнення позитивної динаміки у зростанні внутрішнього продукту необхідна тривала системна робота. Тому поточне зростання ВВП не є наслідком політики уряду в поточному періоді, а лише віддзеркалює успішність роботи урядів протягом попередніх півтора-двох років. То ж нинішнє зростання ВВП є зовсім не заслугою нинішнього уряду, а ілюструє досягнення попередніх двох, яким вдалося два роки тому переломити несприятливі тенденції в економіці, породжені невиваженою політикою уряду в 2004 році», – зауважив В.БОНДАР.

«АЗАРОВ, як він сам сказав, не хоче йти у відпустку, щоб агітувати за Партію регіонів. Звичайно, бо він агітує за неї, перебуваючи на своїй посаді. Бо ніяк інакше, окрім як передвиборчою агітацією, такі заяви назвати і сприймати не можна», – резюмував заступник глави Секретаріату Президента України.