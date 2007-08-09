Блок НУ-НС оприлюднив передвиборчу програму

Офіційний сайт блоку Наша Україна – Народна Самооборонаоприлюднив передвиборчу програму блоку. Наводимо текст програми:

НАША СТРАТЕГІЧНА МЕТА:

І. Створити підзвітну громадянам правову державу.

Наша влада працюватиме заради людей, а не політиків.

ІІ. Об’єднати націю через духовне відродження.

Українські традиції і духовні цінності зцементують країну.

ІІІ. Втілити нову економічну стратегію.

Сучасні технології, базовані на знаннях, та особистий успіх кожного забезпечать гідне місце України у світі.

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАШОЇ МЕТИ:

1. Очистимо владу та наведемо порядок:

Скасуємо депутатську недоторканність: закон – один для всіх

Ліквідуємо депутатські привілеї: безкоштовні квартири, відпочинок та лікування в елітних закладах, авіаперельоти

Створимо національне антикорупційне бюро, яке перевірить відповідність видатків високопосадовців задекларованим доходам

Очистимо правосуддя. Ведемо інститут виборних мирових суддів. Створимо незалежну Судову палату для переатестації всіх суддів і перевірки відповідності їхніх доходів майновому стану

Забезпечимо фінансову самодостатність територіальних громад

Законодавчо закріпимо підзвітність органів державної влади та місцевого самоврядування. Забезпечимо громадську експертизу та публічну оцінку виконання партіями передвиборчих зобов’язань

Деполітизуємо міліцію. Покращимо матеріально-технічний стан патрульно-постової служби та збільшимо посадові оклади її співробітників, які охороняють громадський порядок. Слідчий ізолятор не буде місцем катувань і порушень прав громадянина

Створимо до 2010 року професійну армію, яку забезпечимо сучасною зброєю, насамперед вітчизняного виробництва

2. Зосередимо увагу на потребах людини:

Збільшимо у 2008 році допомогу при народженні першої дитини до 12 000 грн., другої – до 15000 грн. і кожної наступної – до 25 000 грн.

Для багатодітної сім’ї розмір щомісячної допомоги на дитину віком до 6 років зросте у півтора рази – до 235 грн., від 6 до 18 років – вдвічі, до 298 грн.

Ліквідуємо пенсійну «зрівнялівку» – за рахунок вищого трудового коефіцієнту збільшимо пенсії в середньому на 35%. Скасуємо "пільгові" пенсії депутатам і міністрам

Мінімальна зарплата у 2008 році зросте до 600 грн., а середня – до 2 100 грн.

Зарплати у бюджетній сфері освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціальних працівників, військовослужбовців, правоохоронців зростуть у середньому на 58% після повного запровадження у 2008 році Єдиної тарифної сітки

Забезпечимо справедливі комунальні тарифи. Громадяни не платитимуть за газ дорожче, ніж коштує його видобуток в Україні

До 2010 року покінчимо з чергою військовослужбовців на житло

Зробимо доступнішим соціальне житло шляхом безперешкодного виділення земельних ділянок для його масового будівництва

3. Забезпечимо конкурентоспроможність України, захистимо приватну власність:

Завершимо вступ України до СОТ, що принесе додаткові 25 млрд. грн. до державного бюджету протягом 5 років. Створимо зону вільної торгівлі і спростимо візовий режим із Європейським Союзом

Зменшимо енергетичну залежність країни через нові технології, диверсифікацію імпорту енергоносіїв, використання альтернативних джерел енергії

У 2008 році ухвалимо Податковий кодекс, яким із 2009 року встановимо прості й зрозумілі правила сплати податків. Ліквідуємо податкову міліцію

Ліквідуємо корупційні схеми відшкодування ПДВ. Спростимо адміністрування, скасуємо податкову накладну і знизимо ставку ПДВ до 17%

Збережемо спрощену систему оподаткування для малого бізнесу

Замість усіх нарахувань на фонд оплати праці з 2008 року запровадимо єдиний соціальний внесок, який поетапно зменшимо до 20%

Запровадимо справедливий податок на багатство і розкіш, який наповнить місцеві бюджети

Удвічі зменшимо кількість дозволів і перевірок для підприємців, скоротимо кількість контролюючих органів. Забезпечимо рівні для всіх правила конкуренції

Із країнами, де працюють громадяни України, буде укладено угоди про захист їх соціальних і трудових прав

Створимо окремий візовий режим для мешканців прикордонних територій у рамках транскордонного співробітництва

Залучимо інвестиції у будівництво сучасних автодоріг, стадіонів, спортивних споруд і створимо нові робочі місця під час підготовки і проведення ЄВРО-2012

4. Утвердимо здоровий спосіб життя:

Наведемо порядок в охороні здоров’я: забезпечимо доступні і якісні ліки, запровадимо обов’язкове державне медичне соціальне страхування та забезпечимо протягом 5 років кожну родину сімейним лікарем

У 2009 році буде відкрито «Дитячу лікарню майбутнього», що рятуватиме життя і здоров’я дітей, яких досі вважали приреченими

Зупинимо алкоголізм і дитяче куріння: заборонимо масову рекламу алкогольних і тютюнових виробів, посилимо відповідальність за продаж спиртного та цигарок дітям. Обмежимо розповсюдження азартних ігор, убезпечимо від них дітей

Створимо гідні умови життєдіяльності для людей з обмеженими можливостями. Обладнаємо кожну державну установу пандусами та іншими спецзасобами

Припинимо ганебну практику нищення скверів і парків у містах

5. Підвищимо доступність освіти, зробимо науку державним пріоритетом:

Повернемо престиж знань. Знищимо хабарі під час вступу до вузу через обов’язковість зовнішнього тестування

Піднімемо до 1064 грн. стипендії для сиріт, які є студентами вузів чи учнями профтехучилищ

Забезпечимо пільги на міжміський проїзд для школярів і студентів на весь рік

Стимулюватимемо створення нових дитячих садків, у т.ч. приватних. Дошкільна освіта забезпечить кожній дитині володіння українською мовою і вивчення народних традицій

Збільшимо фінансування наукових досліджень до європейських стандартів – не менше 2% ВВП

Відновимо реальну виборність керівників вузів та наукових установ

6. Забезпечимо культурне й духовне відродження України:

Захистимо нашу ідентичність – українську мову та культуру, сформуємо єдиний інформаційний простір країни

Забезпечимо розвиток мов і культур усіх меншин, що проживають в Україні. Ніхто не зазнаватиме мовних утисків

Удвічі збільшимо фінансування музеїв та бібліотек, забезпечимо їх технічне переобладнання і оновлення фондів. Підтримаємо вітчизняні театр, кіно та образотворче мистецтво.

Стимулюватимемо розвиток вітчизняної книжки і відновимо мережу книгорозповсюдження – у кожному містечку до 2009 року знову буде книгарня

Гарантуємо дотримання свободи віросповідання і шанобливе ставлення до прагнення мільйонів громадян щодо утвердження єдиної помісної православної церкви

7. Відродимо українське село:

Забезпечимо прозору реєстрацію прав власності на землю, право вільно розпоряджатися нею та збереження її для майбутніх поколінь. Введемо кримінальну відповідальність за навмисне пошкодження родючого шару земель

Спростимо процедури приватизації для власників розпайованих земельних наділів. Зменшимо податок на земельну спадщину для селян

Запровадимо допомогу у розмірі 20 000 грн. і соціальне житло для випускників вузів, які працюватимуть не менше 3 років у сільській місцевості

Сільський вчитель, лікар, працівник культури і соціальної сфери щомісяця додатково отримає 20% окладу

Кожній сільській амбулаторії чи фельдшерсько-акушерському пункту забезпечимо автомобіль

Кожен школяр у сільській місцевості, якому до школи понад 3 км, добиратиметься на шкільному автобусі

До 2010 року кожна сільська школа буде підключена до мережі Інтернет

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Переконані, що наші люди гідні європейських стандартів життя.

Запорукою ефективної влади є активна громадянська позиція кожного і реальна підзвітність політиків перед громадянами. Саме тому принцип «Воля народу – закон для політиків» стане засадничим у новій Конституції, яку ухвалить народ.

Об’єднавши під проводом Президента України зусилля демократичних сил, наведемо порядок у країні і повернемо людям право на гідне життя.